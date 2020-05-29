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«Барселона» готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу

08:02
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«Барселона» готова сделать новое предложение по покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонский клуб готов заплатить за 22-летнего аргентинца 80 миллионов евро, а также включить в сделку защитника Джуниора Фирпо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Однако «Интер» готов отпустить футболиста только в том случае, если «Барса» выплатит полную сумму его отступных — 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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