«Барселона» готова заплатить за Феррана Торреса 50 миллионов евро

«Барселона» продолжает вести активные переговоры о покупке нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Каталонский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста 50 миллионов евро, но «горожане» требуют 60 миллионов.

При этом сам футболист хочет вернуться в Испанию и уже согласовал условия личного контракта с «Барсой».

В нынешнем сезоне Торрес провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года.