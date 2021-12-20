Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» готова заплатить за Феррана Торреса 50 миллионов евро

16:46
Теги:

«Барселона» продолжает вести активные переговоры о покупке нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Каталонский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста 50 миллионов евро, но «горожане» требуют 60 миллионов.

При этом сам футболист хочет вернуться в Испанию и уже согласовал условия личного контракта с «Барсой».

В нынешнем сезоне Торрес провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что подарить на Новый год 2022? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
Суд арестовал сына адвоката Астахова
2
1
Реклама