«Барселона» готова заплатить за Бентанкура 60 миллионов евро

«Барселона» достигла принципиальной договоренности о покупке полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. Каталонский клуб заплатит за 22-летнего уругвайца 60 миллионов евро, утверждает La Gazzeta dello Sport.

Отметим, что «Барселона» приобрела только 50 процентов прав на Бентанкура у «Бока Хуниорс» в 2017 году. Таким образом, аргентинский клуб может получить половину денег от суммы следующего трансфера.

В прошедшем сезоне Бентанкур провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.