«Барселона» готова заплатить отступные сборной Бельгии за главного тренера Мартинеса

«Барселона» ведет активные поиски нового тренера. Одним из кандидатов считается главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, сообщает AS.

Контракт Мартинеса со сборной Бельгии рассчитан до декабря 2022 года, когда состоится чемпионат мира в Катаре. Если «Барселона» сделает выбор в пользу Мартинеса и получит от тренера согласие, то каталонский клуб заплатит 1,8 миллиона евро за расторжение контракта специалиста со сборной Бельгии. Это фиксированная сумма отступных, которая прописала в его контракте.