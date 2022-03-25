«Барселона» готова заплатить «Лидсу» 35 миллионов евро за трансфер Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Хави активно интересуется нападающим «Лидса» Рафиньей, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы сделали запрос по игроку, предложив 35 миллионов евро за его трансфер. В «Барселоне» хотят согласовать переход форварда как можно быстрее, так как у игрока есть много предложений от других клубов. Сам футболист хочет продолжить карьеру в ла лиге.

В сезоне-2021/22 25-летний Рафинья забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс».