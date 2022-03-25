«Барселона» готова заплатить «Лидсу» 35 миллионов евро за трансфер Рафиньи
Рафинья близок к переходу в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави активно интересуется нападающим «Лидса» Рафиньей, сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонцы сделали запрос по игроку, предложив 35 миллионов евро за его трансфер. В «Барселоне» хотят согласовать переход форварда как можно быстрее, так как у игрока есть много предложений от других клубов. Сам футболист хочет продолжить карьеру в ла лиге.
В сезоне-2021/22 25-летний Рафинья забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
4
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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