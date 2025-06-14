«Барселона» готова заплатить до 20 миллионов евро за 16-летнего португальского нападающего Варелу

«Барселона» близка к тому, чтобы подписать контракт с 16-летним левым нападающим загребского «Динамо» Кардозу Варелой, сообщает Marca.

По данным источника, «Барселона», вероятно, заплатит за переход португальского футболиста 5 миллионов евро, однако общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро с учетом бонусов и дополнительных условий. Отмечается, что после перехода в каталонский клуб нападающий останется в «Динамо» на правах аренды и присоединится к «Барселоне» летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор испанского клуба Деку провел переговоры с агентом 16-летнего игрока.