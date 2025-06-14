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14 июня 2025, 10:30

«Барселона» готова заплатить до 20 миллионов евро за 16-летнего португальского нападающего Варелу

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Барселона» близка к тому, чтобы подписать контракт с 16-летним левым нападающим загребского «Динамо» Кардозу Варелой, сообщает Marca.

По данным источника, «Барселона», вероятно, заплатит за переход португальского футболиста 5 миллионов евро, однако общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро с учетом бонусов и дополнительных условий. Отмечается, что после перехода в каталонский клуб нападающий останется в «Динамо» на правах аренды и присоединится к «Барселоне» летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор испанского клуба Деку провел переговоры с агентом 16-летнего игрока.

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 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
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16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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