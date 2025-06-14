«Барселона» готова заплатить до 20 миллионов евро за 16-летнего португальского нападающего Варелу
«Барселона» близка к тому, чтобы подписать контракт с 16-летним левым нападающим загребского «Динамо» Кардозу Варелой, сообщает Marca.
По данным источника, «Барселона», вероятно, заплатит за переход португальского футболиста 5 миллионов евро, однако общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро с учетом бонусов и дополнительных условий. Отмечается, что после перехода в каталонский клуб нападающий останется в «Динамо» на правах аренды и присоединится к «Барселоне» летом 2026 года.
Ранее сообщалось, что спортивный директор испанского клуба Деку провел переговоры с агентом 16-летнего игрока.
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14
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15
|Эльче
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16
|Леванте
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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19
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
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|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
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