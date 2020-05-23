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«Барселона» готова выслушать предложения по всем, кроме Месси, Гризманна и еще четверых игроков

11:58

«Барселона» готова рассмотреть предложения по продаже большинства игроков в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб полностью исключает продажу шестерых футболистов: Лионеля Месси, Ансу Фати, Антуана Гризманна, Френки де Йонга, Марка-Андре тер Штегена и Жерара Пике. Всех остальных оповестили о том, что они могут быть проданы. Сообщается, что некоторые футболисты могут стать частью сделки по обмену на полузащитника Миралема Пьянича из «Ювентуса» или нападающего Лаутаро Мартинеса из «Интера».

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