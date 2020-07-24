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«Барселона» готова расстаться с 12 игроками

11:57

«Барселона» готова выслушать предложения по 12 футболистам этим летом, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб хочет заработать на продаже игроков, чтобы освежить состав команды.

Сообщается, что «сине-гранатовые» хотят расстаться со следующими футболистами: вратарем Нету, защитниками Самюэлем Юмтити, Жан-Клером Тодибо, Нелсоном Семеду и Хуниором Фирпо, полузащитниками Иваном Ракитичем, Филиппе Коутинью, Карлесом Аленьей, Рафиньей и Артуро Видалем, а также с нападающими Усманом Дембеле и Мартином Брэйтуэйтом.

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