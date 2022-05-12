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Сегодня, 17:55

«Барселона» готова продать де Йонга за 50-60 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» готова продать полузащитника команды Френки де Йонга за 50-60 миллионов евро, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство каталонского клуба готово рассматривать предложения практически по всем своим игрокам, за исключением пяти-шести Эрика Гарсии, Рональда Араухо, Педри, Гави, Феррана Торреса и Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.goal.com/es/noticias/todos-los-caminos-conducen-a-frenkie-de-jong/blt68c4d8df7432f87e
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
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8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
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 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
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 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
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 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
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 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
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 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
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 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
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 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
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 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
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Алавес – Эспаньол
 2 : 1
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 1 : 1
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 0 : 0
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
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12.05 20:00
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Барселона

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