«Барселона» готова продать де Йонга за 50-60 миллионов евро

«Барселона» готова продать полузащитника команды Френки де Йонга за 50-60 миллионов евро, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство каталонского клуба готово рассматривать предложения практически по всем своим игрокам, за исключением пяти-шести Эрика Гарсии, Рональда Араухо, Педри, Гави, Феррана Торреса и Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.