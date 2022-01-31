«Барселона» согласна отпустить Дембеле в «ПСЖ» без включения в сделку Икарди

«Барселона» готова продать нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает RAC1.

По информации источника, каталонский клуб согласен на трансфер 24-летнего француза без включения в сделку игроков «ПСЖ», в том числе нападающего Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует от «ПСЖ» 20 миллионов евро за Дембеле.