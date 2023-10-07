«Барселона» готова продать любого игрока следующим летом

«Барселона» будет готова подать любого игрока из-за проблем с финансами, сообщает Diario Sport.

По информации источника, летом 2024 года спортивный директор клуба Деку будет готов рассмотреть предложения практически по всем игрокам первой команды. Он согласует это с тренерским штабом, чтобы минимизировать риск потери конкурентоспособности. В первую очередь каталонцы будет рассматривать предложения по футболистам, которые получают меньше игрового времени.

Из-за проблем с финансами «Барселона» в течение двух последних сезонов продавала игроков или отдавала их в аренду, чтобы регистрировать новичков.