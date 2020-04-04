«Барселона» готова продать Коутинью за 80 миллионов евро

«Барселона» не рассчитывает на нападающего Филиппе Коутинью и намерена расстаться с ним летом, сообщает Marca. Руководство каталонского клуба готово продать 27-летнего бразильца за 80 миллионов евро.

В этом сезоне Коутинью выступает на правах аренды в «Баварии», которая имеет опцию его выкупа за 120 миллионов евро. Сине-гранатовые считают, что уже не смогут выручить за него такую сумму, и поэтому решили снизить свои запросы.

Футболист в текущем сезоне провел 32 матча за мюнхенцев и забил девять мячей при восьми голевых передачах.