«Барселона» готова продать Гюндогана ради покупки Ольмо и Уильямса

«Барселона» рассматривает вариант с продажей 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана с целью выручить средства, необходимые для трансферов хавбека «Лейпцига» Дани Ольмо и вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик планирует провести встречу с Гюндоганом для обсуждения его будущего. Известно, что к немцу проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, а также катарский «Аль-Садд».

В минувшем сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета следующего года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.