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«Барселона» готова продать Гюндогана ради покупки Ольмо и Уильямса

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«Барселона» рассматривает вариант с продажей 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана с целью выручить средства, необходимые для трансферов хавбека «Лейпцига» Дани Ольмо и вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик планирует провести встречу с Гюндоганом для обсуждения его будущего. Известно, что к немцу проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, а также катарский «Аль-Садд».

В минувшем сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета следующего года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
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16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
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18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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