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«Барселона» готова продать Дембеле зимой, если футболист не станет подписывать новый контракт

13:20
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«Барселона» в зимнее трансферное окно продаст нападающего Усмана Дембеле, если француз не выполнит требование клуба, сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые настаивают на том, чтобы 23-летний француз продлил соглашение с клубом, истекающее летом 2022 года.

В 2017 году «Барса» заплатила дортмундской «Боруссии» 105 миллионов евро за трансфер Дембеле. С тех пор футболист провел за каталонцев 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

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