«Барселона» готова продать Дембеле зимой, если футболист не станет подписывать новый контракт
«Барселона» в зимнее трансферное окно продаст нападающего Усмана Дембеле, если француз не выполнит требование клуба, сообщает Sport.es.
Сине-гранатовые настаивают на том, чтобы 23-летний француз продлил соглашение с клубом, истекающее летом 2022 года.
В 2017 году «Барса» заплатила дортмундской «Боруссии» 105 миллионов евро за трансфер Дембеле. С тех пор футболист провел за каталонцев 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.