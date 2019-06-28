"Барселона" готова продать Дембеле только за 400 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в другой клуб только в том случае, если будут выплачены отступные, которые составляют 400 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему форварду проявляют клубы АПЛ и "Бавария". "Барселона" рассчитывает на игрока, который в прошлом сезоне имел проблемы с дисциплин.

Действующий контракт чемпиона мира рассчитан до июня 2022 года. В сезоне 2018/19 Усман Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

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