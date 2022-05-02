«Барселона» готова продать де Йонга за 70 миллионов евро

Полузащитник Френки Де Йонг летом может покинуть «Барселону». Испанский клуб готов продать футболиста за 70 миллионов евро, утверждает Sport.es.

Ранее сообщалось, что де Йонгом своей приоритетной целью сделал «Манчестер Юнайтед». Новый тренер английского клуба Эрик тен Хаг планирует построить игру команды вокруг полузащитника «Барселоны».

Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 29 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года.