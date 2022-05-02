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Сегодня, 17:33

«Барселона» готова продать де Йонга за 70 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Френки Де Йонг летом может покинуть «Барселону». Испанский клуб готов продать футболиста за 70 миллионов евро, утверждает Sport.es.

Ранее сообщалось, что де Йонгом своей приоритетной целью сделал «Манчестер Юнайтед». Новый тренер английского клуба Эрик тен Хаг планирует построить игру команды вокруг полузащитника «Барселоны».

Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 29 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
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 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
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 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
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 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
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 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
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 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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Севилья – Кадис
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 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
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1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
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Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 2 : 1
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
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Карим Бензема

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Карим Бензема

Реал

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 28 2 2
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