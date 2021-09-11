«Барселона» готова предложить «Лейпцигу» 70 миллионов евро за Ольмо зимой

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо уже в январское трансферное окно, сообщает Marca.

Каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока 70 миллионов евро. Он является приоритетной целью сине-гранатовых.

Срок действующего контракта Ольмо с немецкой командой истекает летом 2024 года.

Напомним, Ольмо является воспитанником «Барселоны». Он в 2014 году покинул клуб, после чего играл за загребское «Динамо». В январе 2020-го «Лейпциг» заплатил за игрока 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ольмо в составе «Лейпцига» провел 46 игр и забил 7 голов.

В испанской национальной команде футболист выступал на Евро-2020 и дошел до полуфинала.