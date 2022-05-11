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Сегодня, 11:37

«Барселона» готова подписать защитника «Челси» Аспиликуэту на два года

Виктория Кравченко
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«Барселона» в соцсетях сделала предложение защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте, сообщает Goal.com.

По данным источника, каталонцы серьезно настроены подписать испанца этим летом. Клуб предлагает двухлетний контракт и зарплату в размере 13 миллионов евро в год.

В составе «Челси» защитник играет с лета 2012 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел в АПЛ 24 матча, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
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3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
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 - : -
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