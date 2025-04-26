«Барселона» готова подписать одного из ключевых игроков «Байера»

Центральный защитник «Байера» Жонатан Та уже несколько недель устно согласовал трансфер в «Барселону» на лето, сообщает Sky Sports.

Ранее 29-летний футболист объявил, что покинет «Байер» по окончании сезона, так как не смог договориться о новом контракте. Несмотря на устную договоренность, трансфер пока не завершен, поскольку стороны еще не подписали никаких документов.

Интерес к Та также проявляют «Реал» и «Бавария». Если летом Хаби Алонсо станет тренером мадридского клуба, то вариант с переходом в «Реал» может стать актуальным — игрока и тренера связывают хорошие отношения.

Та перешел в «Байер» в 2015 году. С тех пор он принял участие в 398 матчах, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач. В текущем сезоне Та сыграл в 45 матчах, забив три гола и сделав одну голевую передачу. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.