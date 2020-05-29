«Барселона» готова платить Лаутаро Мартинесу 12 миллионов евро в год

«Барселона» согласовала условия личного контракта с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом. Испанский клуб готов платить 22-летнему аргентинцу 12 миллионов евро в год, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Каталонский клуб готов заплатить за нападающего 80 миллионов евро, а также включить в сделку защитника Хуниора Фирпо. Однако «Интер» готов отпустить футболиста только в том случае, если «Барса» выплатит полную сумму его отступных — 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.