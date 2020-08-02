«Барселона» готова отпустить Ракитича в «Севилью»

«Барселона» согласна продать полузащитника Ивана Ракитича в «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет выручить за 32-летнего хорвата 10 миллионов евро. Сообщается, что сам игрок хочет завершить карьеру в «Севилье», где выступал с 2011 по 2014 год.

В сезоне-2019/20 Ракитич провел за «Барселону» 41 матч, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.