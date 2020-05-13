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«Барселона» готова отпустить Дембеле за 60 миллионов евро

15:19
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«Барселона» готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб согласен отпустить 23-летнего француза за 60 миллионов евро. Сообщается, что в случае ухода Дембеле, «сине-гранатовые» хотят потратить вырученные деньги на приобретение Лаутаро Мартинеса или Неймара.

Дембеле из-за травм пропустил большую часть сезона-2019/20. Он провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро.

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