«Барселона» готова начать переговоры о продлении контракта с тер Штегеном

«Барселона» намерена предложить новый контракт голкиперу Марку-Андре тер Штегену. Нынешнее соглашение 27-летнего вратаря рассчитано до 2022 года, сообщает Marca.

Немец также настроен заключить с каталонским клубом новое соглашение, однако сторонам придется дождаться следующего года, когда у «Барселоны» появятся необходимые для этого средства.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании тер Штеген провел 11 матчей за каталонский клуб, два из которых были «сухими». Голкипер перешел в «Барселону» из «Боруссии» Менхегладбах в 2014 году за 12 миллионов евро.

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