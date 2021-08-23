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«Барселона» готова бесплатно отпустить Юмтити

18:07
Самюэль Юмтити. Фото Instagram
Самюэль Юмтити. Фото Instagram
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«Барселона» твердо намерена расстаться с защитником Самюэлем Юмтити, сообщает AS. Каталонцы готовы отпустить 26-летнего француза в другой клуб бесплатно, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Напомним, что Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 8 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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