«Барселона» готова бесплатно отпустить Юмтити
18:07
«Барселона» твердо намерена расстаться с защитником Самюэлем Юмтити, сообщает AS. Каталонцы готовы отпустить 26-летнего француза в другой клуб бесплатно, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.
Напомним, что Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 8 миллионов евро.
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