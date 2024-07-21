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Сегодня, 07:35

«Барселона» готова активировать опцию выпуска Уильямса

Ана Горшкова
Корреспондент
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На следующей неделе «Барселона» намерена усилить борьбу за полузащитника «Атлетик» Нико Уильямса, сообщает Sport.es.

По данным источника, клуб готов задействовать пункт об освобождении игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте.

Ранее сообщалось, что этим летом каталонцы также хотят купить хавбека «Реала Сосьедад» Микеля Мерино и полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
Нико Уильямс
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