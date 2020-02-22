Месси оформил пятый покер в чемпионате Испании. У Криштиану их больше
Лионель Месси забил четыре мяча в домашнем матче 25-го тура против «Эйбара» (5:0) и довел число голов в чемпионате Испании до 433.
Аргентинец, давно лидирующий в списке бомбардиров турнира, позволил «Барселоне» впервые с 1963 года сравняться с «Реалом» по результативности в ла лиге. Забивший пятый мяч в ворота басков Артур вывел каталонцев в лидеры вечного противостояния — 6151:6150.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата Испании
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
471
|
433
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
292
|
311
|
Тельмо Сарра
|
Атлетик
|
277
|
250
|
Уго Санчес
|
Атлетико, Реал, Райо Вальекано
|
347
|
234
|
Рауль
|
Реал
|
550
|
229
|
Альфредо Ди Стефано
|
Реал, Эспаньол
|
329
|
227
|
Сесар Родригес
|
Гранада, Барселона, Культураль, Эльче
|
353
|
221
|
Кини
|
Спортинг Х, Барселона
|
448
|
219
В последний раз Месси отмечался покером два с половиной года назад — в игре с тем же «Эйбаром». Всего на его счету семь матчей с четырьмя и более голами. Пять из них пришлись на чемпионат, еще два — на Лигу чемпионов.
Матчи, в которых Лионель Месси забивал больше трех голов
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Голы
|
06.04.2010
|
Лига чемпионов
|
Арсенал (д) — 4:1
|
21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1)
|
19.02.2012
|
Чемпионат Испании
|
Валенсия (д) — 5:1
|
21' (1:1), 27 (2:1), 75' (3:1), 84' (4:1)
|
07.03.2012
|
Лига чемпионов
|
Байер (д) — 7:1
|
25 (1:0), 42' (2:0), 50' (3:0), 58' (5:0), 85' (7:0)
|
05.05.2012
|
Чемпионат Испании
|
Эспаньол (д) — 4:0
|
21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1)
|
27.01.2013
|
Чемпионат Испании
|
Осасуна (д) — 5:1
|
11' (1:0), 28' (2:1), 56' (4:1), 58' (5:1)
|
19.09.2017
|
Чемпионат Испании
|
Эйбар (д) — 6:1
|
21' (1:0), 59 (4:1), 62' (5:1), 87' (6:1)
|
22.02.2020
|
Чемпионат Испании
|
Эйбар (д) — 5:0
|
14' (1:0), 37' (2:0), 40' (3:0), 87' (4:0)
По количеству покеров в чемпионате Месси сравнялся с легендами середины XX века Мундо и Сесаром Родригесом. Выше него в этом рейтинге располагаются только двое — вечный конкурент аргентинца Криштиану Роналду и главный бомбардир испанского футбола 1940-1950-х Тельмо Сарра.
Лидеры по числу матчей с четырьмя и более голами в чемпионате Испании
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
Покеры
|
Тельмо Сарра
|
Атлетик
|
250
|
8
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
311
|
7
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
433
|
5
|
Сесар Родригес
|
Гранада, Барселона, Культураль, Эльче
|
221
|
5
|
Мундо
|
Валенсия, Алькояно
|
196
|
5