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Месси оформил пятый покер в чемпионате Испании. У Криштиану их больше

21:50
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Лионель Месси забил четыре мяча в домашнем матче 25-го тура против «Эйбара» (5:0) и довел число голов в чемпионате Испании до 433.

Аргентинец, давно лидирующий в списке бомбардиров турнира, позволил «Барселоне» впервые с 1963 года сравняться с «Реалом» по результативности в ла лиге. Забивший пятый мяч в ворота басков Артур вывел каталонцев в лидеры вечного противостояния — 6151:6150.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата Испании

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Лионель Месси

Барселона

471

433

Криштиану Роналду

Реал

292

311

Тельмо Сарра

Атлетик

277

250

Уго Санчес

Атлетико, Реал, Райо Вальекано

347

234

Рауль

Реал

550

229

Альфредо Ди Стефано

Реал, Эспаньол

329

227

Сесар Родригес

Гранада, Барселона, Культураль, Эльче

353

221

Кини

Спортинг Х, Барселона

448

219

В последний раз Месси отмечался покером два с половиной года назад — в игре с тем же «Эйбаром». Всего на его счету семь матчей с четырьмя и более голами. Пять из них пришлись на чемпионат, еще два — на Лигу чемпионов.

Матчи, в которых Лионель Месси забивал больше трех голов

Дата

Турнир

Соперник

Голы

06.04.2010

Лига чемпионов

Арсенал (д) — 4:1

21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1)

19.02.2012

Чемпионат Испании

Валенсия (д) — 5:1

21' (1:1), 27 (2:1), 75' (3:1), 84' (4:1)

07.03.2012

Лига чемпионов

Байер (д) — 7:1

25 (1:0), 42' (2:0), 50' (3:0), 58' (5:0), 85' (7:0)

05.05.2012

Чемпионат Испании

Эспаньол (д) — 4:0

21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1)

27.01.2013

Чемпионат Испании

Осасуна (д) — 5:1

11' (1:0), 28' (2:1), 56' (4:1), 58' (5:1)

19.09.2017

Чемпионат Испании

Эйбар (д) — 6:1

21' (1:0), 59 (4:1), 62' (5:1), 87' (6:1)

22.02.2020

Чемпионат Испании

Эйбар (д) — 5:0

14' (1:0), 37' (2:0), 40' (3:0), 87' (4:0)

По количеству покеров в чемпионате Месси сравнялся с легендами середины XX века Мундо и Сесаром Родригесом. Выше него в этом рейтинге располагаются только двое — вечный конкурент аргентинца Криштиану Роналду и главный бомбардир испанского футбола 1940-1950-х Тельмо Сарра.

Лидеры по числу матчей с четырьмя и более голами в чемпионате Испании

Игрок

Клубы

Голы

Покеры

Тельмо Сарра

Атлетик

250

8

Криштиану Роналду

Реал

311

7

Лионель Месси

Барселона

433

5

Сесар Родригес

Гранада, Барселона, Культураль, Эльче

221

5

Мундо

Валенсия, Алькояно

196

5

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