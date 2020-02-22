Месси оформил пятый покер в чемпионате Испании. У Криштиану их больше

Лионель Месси забил четыре мяча в домашнем матче 25-го тура против «Эйбара» (5:0) и довел число голов в чемпионате Испании до 433.

Аргентинец, давно лидирующий в списке бомбардиров турнира, позволил «Барселоне» впервые с 1963 года сравняться с «Реалом» по результативности в ла лиге. Забивший пятый мяч в ворота басков Артур вывел каталонцев в лидеры вечного противостояния — 6151:6150.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата Испании

Игрок Клубы Матчи Голы Лионель Месси Барселона 471 433 Криштиану Роналду Реал 292 311 Тельмо Сарра Атлетик 277 250 Уго Санчес Атлетико, Реал, Райо Вальекано 347 234 Рауль Реал 550 229 Альфредо Ди Стефано Реал, Эспаньол 329 227 Сесар Родригес Гранада, Барселона, Культураль, Эльче 353 221 Кини Спортинг Х, Барселона 448 219

В последний раз Месси отмечался покером два с половиной года назад — в игре с тем же «Эйбаром». Всего на его счету семь матчей с четырьмя и более голами. Пять из них пришлись на чемпионат, еще два — на Лигу чемпионов.

Матчи, в которых Лионель Месси забивал больше трех голов

Дата Турнир Соперник Голы 06.04.2010 Лига чемпионов Арсенал (д) — 4:1 21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1) 19.02.2012 Чемпионат Испании Валенсия (д) — 5:1 21' (1:1), 27 (2:1), 75' (3:1), 84' (4:1) 07.03.2012 Лига чемпионов Байер (д) — 7:1 25 (1:0), 42' (2:0), 50' (3:0), 58' (5:0), 85' (7:0) 05.05.2012 Чемпионат Испании Эспаньол (д) — 4:0 21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1) 27.01.2013 Чемпионат Испании Осасуна (д) — 5:1 11' (1:0), 28' (2:1), 56' (4:1), 58' (5:1) 19.09.2017 Чемпионат Испании Эйбар (д) — 6:1 21' (1:0), 59 (4:1), 62' (5:1), 87' (6:1) 22.02.2020 Чемпионат Испании Эйбар (д) — 5:0 14' (1:0), 37' (2:0), 40' (3:0), 87' (4:0)

По количеству покеров в чемпионате Месси сравнялся с легендами середины XX века Мундо и Сесаром Родригесом. Выше него в этом рейтинге располагаются только двое — вечный конкурент аргентинца Криштиану Роналду и главный бомбардир испанского футбола 1940-1950-х Тельмо Сарра.

Лидеры по числу матчей с четырьмя и более голами в чемпионате Испании