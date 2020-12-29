«Барселона» без Месси не сумела обыграть «Эйбар»

«Барселона» и «Эйбар» сыграли вничью (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Форвард «Барсы» Лионель Месси по решению тренерского штаба пропускал этот матч. Из-за травм также отсутствовали Жорди Альба, Ансу Фати, Жерар Пике и Серхи Роберто.

На восьмой минуте хозяева могли пробить счет, но Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Кике вывел гостей вперед на 57-й минуте. На 67-й минуте результат сравнял Усман Дебеле.

«Барселона» набрала 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Эйбара» 16 очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

16-й тур

«Барселона» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)

Голы: Кике Гарсия, 57 (0:1). Дембеле, 67 (1:1).

Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 8 (мимо)

«Барселона»: тер Штеген, Лангле (Бускетс, 82), Фирпо, Мингеса, Араухо, Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутинью, 66), де Йонг, Гризманн (Тринкан, 66), Брэйтуэйт, Педри (Пуч, 89).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Рафа Суариш, Диоп (Куберо, 90+3), Альварес, Экспосито, Посо, Кике Гарсия (Муто, 73), Инуи, Кондзер (Ресио, 81).

Предупреждения: Альварес, 75. Ресио, 83.

Судья: Альберола Рохас.

29 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».