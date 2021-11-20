«Барселона» — «Эспаньол»: прямая трансляция матча ла лиги
В субботу, 20 ноября, «Барселона» на своем поле сыграет с «Эспаньолом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эспаньол». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на платформе Okko Спорт.
Для главного тренера сине-гранатовых Хави эта игра станет первой во главе «Барселоны».
«Барселона» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» располагается на 11-й строчке с 17 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю