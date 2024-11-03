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Сегодня, 20:15

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в дерби, Ольмо оформил дубль

Руслан Минаев
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Дани Ольмо празднует забитый гол.
Фото Reuters

«Барселона» дома победила «Эспаньол» в матче 12-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев дубль оформил Дани Ольмо, еще один гол забил Рафинья. Форвард «Барсы» Ламин Ямаль сделал результативную передачу. У гостей один мяч отыграл Хави Пуадо.

«Барселона» одержала 4-ю победу подряд. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице ла лиги — 33 очка.

«Эспаньол» потерпел 3-е поражение подряд. Команда Маноло Гонсалеса с 10 очками — на 17-й строчке.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:1
Эспаньол

ФК Барселона
ФК Эспаньол
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«Севилья» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча ла лиги в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
7
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
8
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
11
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
12
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
13
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
14
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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