«Барселона» обыграла «Эспаньол» в дерби, Ольмо оформил дубль

«Барселона» дома победила «Эспаньол» в матче 12-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев дубль оформил Дани Ольмо, еще один гол забил Рафинья. Форвард «Барсы» Ламин Ямаль сделал результативную передачу. У гостей один мяч отыграл Хави Пуадо.

«Барселона» одержала 4-ю победу подряд. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице ла лиги — 33 очка.

«Эспаньол» потерпел 3-е поражение подряд. Команда Маноло Гонсалеса с 10 очками — на 17-й строчке.