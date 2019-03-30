"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция матча - в 18.15

В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 30 марта, "Барселона" принимает "Эспаньол".

"Барселона" занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 66 очков. У "Эспаньола" 34 очка и 13-е место.

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Следить за матчем "Барселона" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

"Барселона" – "Эспаньол": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 29-й тур, 30 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 18.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей