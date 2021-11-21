«Барселона» в первом матче под руководством Хави победила «Эспаньол»
«Барселона» в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0.
Единственный гол на 48-й минуте забил Мемфис Депай, который реализовал пенальти. Это первый матч «Барсы» при главном тренере Хави, который возглавил команду 6 ноября.
«Барселона» победила в ла лиге впервые за пять матчей — до этого каталонцы дважды сыграли вничью и дважды проиграли.
После этого матча «Барселона» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 17 очками — на 11-й строчке.
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