«Барселона» в первом матче под руководством Хави победила «Эспаньол»

«Барселона» в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Мемфис Депай, который реализовал пенальти. Это первый матч «Барсы» при главном тренере Хави, который возглавил команду 6 ноября.

«Барселона» победила в ла лиге впервые за пять матчей — до этого каталонцы дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

После этого матча «Барселона» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 17 очками — на 11-й строчке.