«Барселона» еще не расторгла контракт с Вальверде

Как уже сообщал «СЭ», «Барселона» объявила о том, что главный тренер клуба Эрнесто Вальверде покидает клуб. Руководство «сине-гранатовых» решило расторгнуть контракт с баскским специалистом.

Новым тренером стал бывший наставник «Бетиса» Кике Сетьен. 61-летний испанец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2022 года, сообщает Marca.

«Барселона» все еще не расторгла контракт с Вальверде, так как стороны пока не договорились об условиях. Уже сегодня должно быть объявлено о расторжении договора, а также официально пройдет презентация Кике Сетьена.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.