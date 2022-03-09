«Барселона» еще не решила, будет ли продлевать контракт с Алвесом

«Барселона» еще не приняла решение о будущем защитника Алвеса

«Барселона» еще не приняла решение о будущем защитника Дани Алвеса, сообщает AS.

По информации источника, руководство каталонского клуба отложило обсуждение вопроса о продлении контракта с 38-летним бразильцем до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что «Барселона» собирается усилить позицию правого защитника во время летнего трансферного окна. Клуб интересуется Сесаром Аспиликуэтой из «Челси» и Нуссаиром Мазрауи из «Аякса».

Также есть вероятность, что в «Барсе» останется защитник Серджиньо Дест. Таким образом, у каталонцев может стать слишком много игроков на позиции правого защитника.

На счету Алвеса один гол и три передачи в семи матчах за «Барселону» в сезоне-2021/22. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.