«Барселона» досрочно прервала аренду Демира и вернула игрока в венский «Рапид»
«Барселона» объявила о возвращении нападающего Юсуфа Демира в венский «Рапид».
Сине-гранатовые досрочно расторгли арендное соглашение, которое действовало до конца сезона-2021/22.
FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2022
Демир выступал за «Барселону» с июля 2021 года. 18-летний австриец провел 9 матчей за каталонцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|20
|13
|5
|2
|31-13
|44
|
3
|Бетис
|20
|10
|4
|6
|33-24
|34
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|20
|7
|8
|5
|33-22
|29
|
9
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
10
|Валенсия
|20
|7
|7
|6
|32-32
|28
|
11
|Эспаньол
|20
|7
|5
|8
|23-24
|26
|
12
|Осасуна
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
16
|Эльче
|20
|4
|7
|9
|20-28
|19
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
|10
|15-34
|14
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|17
|1
|5
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