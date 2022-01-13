«Барселона» досрочно прервала аренду Демира и вернула игрока в венский «Рапид»

«Барселона» объявила о возвращении нападающего Юсуфа Демира в венский «Рапид».

Сине-гранатовые досрочно расторгли арендное соглашение, которое действовало до конца сезона-2021/22.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2022

Демир выступал за «Барселону» с июля 2021 года. 18-летний австриец провел 9 матчей за каталонцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.