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Сегодня, 13:14

«Барселона» досрочно прервала аренду Демира и вернула игрока в венский «Рапид»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Барселона» объявила о возвращении нападающего Юсуфа Демира в венский «Рапид».

Сине-гранатовые досрочно расторгли арендное соглашение, которое действовало до конца сезона-2021/22.

Демир выступал за «Барселону» с июля 2021 года. 18-летний австриец провел 9 матчей за каталонцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Рапид (Вена)
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2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
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 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

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П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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Хетафе

 18 1 6
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Валенсия

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