«Барселона» досрочно отправила Педри в отпуск

«Барселона» отправила нападающего Педри в досрочный отпуск, сообщает AS.

18-летний футболист сумел принять участие сразу в 52-х матчах «блаугранас» уже в своем первом полноценном сезоне в клубе.

Однако столь серьезные нагрузки на еще не до конца сформировавшийся организм стали причиной для беспокойства медперсонала и тренерского штаба «Барселоны», итоговым решением со стороны которой было предоставление игроку досрочного отпуска.