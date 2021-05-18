«Барселона» досрочно отправила Педри в отпуск
12:09
«Барселона» отправила нападающего Педри в досрочный отпуск, сообщает AS.
18-летний футболист сумел принять участие сразу в 52-х матчах «блаугранас» уже в своем первом полноценном сезоне в клубе.
Однако столь серьезные нагрузки на еще не до конца сформировавшийся организм стали причиной для беспокойства медперсонала и тренерского штаба «Барселоны», итоговым решением со стороны которой было предоставление игроку досрочного отпуска.
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