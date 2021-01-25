«Барселона» должна заплатить «Ливерпулю» еще 26 миллионов евро за Коутиньо

Испанская спортивная газета Marca опубликовала данные из финансового годового отчета «Барселоны». Согласно информации, представленной в статье, каталонский клуб задолжал «Ливерпулю» еще 29,254 миллиона евро за трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо.

На втором месте в списке самых крупных долгов сине-гранатовых идет хавбек Фрэнки де Йонг — 16,011 миллиона (из «Аякса»). Следом находится форвард Малком из «Зенита». «Барселона» должна выплатить «Бордо» — 9,891 миллиона евро.

Бразилец Коутинью перешел в «Барселону» в январе 2018-го. Сумма сделки составила около 145 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей за каталонцев, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Таблица долгов «Барселоны» перед другими клубами за трансферы. Фото Marca

Marca: «Зенит» еще не выплатил 9 миллионов евро «Барселоне» за трансфер Малкома