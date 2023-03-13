«Барселона» должна Альбе 38 миллионов евро, клуб хочет вынудить его уйти

«Барселона» должна выплатить своему левому защитнику Жорди Альбе 38 миллионов евро в течение следующего сезона, сообщает Sport. Каталонцы долгое время не выплачивают зарплату игроку.

По данным источника, руководство «Барселоны» хочет избежать этой выплаты, вынудив футболиста покинуть клуб либо на правах аренды, либо на постоянной основе.

Контракт Альбы с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона. Футболиста ранее связывали с переездом в МЛС.