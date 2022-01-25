«Барселона» договорилась с Аспиликуэтой о его переходе

«Барселона» договорилась с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой о его аренде по окончании текущего сезона, пишет El Chiringuito TV.

По информации издания, стороны уже согласовали трансфер игрока. Футболист присоединится к каталонскому клубу летом и подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один.

Ранее сообщалось, что защитник не хочет продлевать с «Челси» контракт.

В этом сезоне 32-летний футболист участвовал в 27 матчах за «Челси», сделав 3 голевые передачи.