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«Барселона» договорилась с Аспиликуэтой о его переходе

Аспиликуэта летом перейдет бесплатно в «Барселону»
Виктория Кравченко

«Барселона» договорилась с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой о его аренде по окончании текущего сезона, пишет El Chiringuito TV.

По информации издания, стороны уже согласовали трансфер игрока. Футболист присоединится к каталонскому клубу летом и подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один.

Ранее сообщалось, что защитник не хочет продлевать с «Челси» контракт.

В этом сезоне 32-летний футболист участвовал в 27 матчах за «Челси», сделав 3 голевые передачи.

Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
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