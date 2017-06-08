"Барселона" договорилась о продлении контракта с Месси

"Барселона" достигла принципиальной договоренности с лидером команды Лионелем Месси по поводу продления контракта, утверждает Marca. По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года и будет подписано не раньше конца июня. О других подробностях информации пока нет. Напомним, действующий контракт аргентинца с каталонский клубом рассчитан до 2018 года.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В этом сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в чемпионате Испании и забил 37 голов. В Лиге чемпионов в активе форварда 11 мячей в 9 играх.