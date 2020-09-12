«Барселона» давит на Суареса, чтобы он быстрее покинул команду
Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на нападающего Луиса Суареса. Уругваец понимает, что ему придется сменить клуб, но пока ведет переговоры о том, на каких условиях покинет Каталонию, сообщает Marca.
Главный тренер «Барсы» демонстративно не позволяет Суаресу заниматься в общей группе. Таким образом, клуб давит на футболиста, чтобы тот скорее покинул команду.
Ранее футболист был близок к переходу в «Ювентус», но в итоге отложил подписание контракта. У него возникли сомнения в том, что переход в итальянский клуб будет правильным шагом. Указано также, что другой нападающий «матрасников» Альваро Мората хотел бы покинуть «Атлетико» и вернуться в «Ювентус», где он уже выступал ранее.
33-летний Луис Суарес в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Барсу» и забил 21 мяч при десяти голевых передачах.