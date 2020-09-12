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«Барселона» давит на Суареса, чтобы он быстрее покинул команду

16:33
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Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на нападающего Луиса Суареса. Уругваец понимает, что ему придется сменить клуб, но пока ведет переговоры о том, на каких условиях покинет Каталонию, сообщает Marca.

Главный тренер «Барсы» демонстративно не позволяет Суаресу заниматься в общей группе. Таким образом, клуб давит на футболиста, чтобы тот скорее покинул команду.

Ранее футболист был близок к переходу в «Ювентус», но в итоге отложил подписание контракта. У него возникли сомнения в том, что переход в итальянский клуб будет правильным шагом. Указано также, что другой нападающий «матрасников» Альваро Мората хотел бы покинуть «Атлетико» и вернуться в «Ювентус», где он уже выступал ранее.

33-летний Луис Суарес в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Барсу» и забил 21 мяч при десяти голевых передачах.

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