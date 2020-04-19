«Барселона» будет играть без зрителей до февраля 2021 года при худшем сценарии

В «Барселоне» провели исследование по оценке вероятности проведения матчей со зрителями после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на La Vanguardia.

В отчете каталонцы рассматривают два сценария возможности проведения игр на домашнем стадионе «Камп Ноу» с болельщиками.

Первый вариант: матчи будут проводиться без зрителей до февраля 2021 года. В таком сценарии предполагается, что все турниры будут завершены досрочно. При этом варианте трансферное окно будет открыто с 15 августа по 15 сентября, когда должен начаться новый сезон ла лиги.

Второй сценарий: «оптимистичный», при котором предполагается, что текущий сезон чемпионата Испании будет доигран. Игры пройдут с 15 июня до начала-середины августа. Встречи намерены проводить без зрителей. Ожидаемая дата возвращения зрителей на трибуны: 15 ноября.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 394 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 164 527 человек, выздоровело — 614 905.

По данным Роспотребнадзора на день 19 апреля в России всего зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3 291 человек.