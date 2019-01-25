"Барселона" больше не видит Рабьо в качестве своей главной трансферной цели

Французский полузащитник Адриен Рабьо перестал быть приоритетной трансферной целью "Барселоны", сообщает издание Sport.

Ранее игроку был поставлен ультиматум, согласно которому, он должен определиться со своим будущим до конца текущей недели. Ответа от Рабьо пока не последовало. К тому же, "Барселона" уже заключила контракт с Френки Де Йонгом, выступающим на схожей позиции, что может сильно снизить вероятность перехода француза в стан сине-гранатовых.

Каталонцы предложили игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, а также, еще 10 миллионов в качестве подъемных. Однако мать Рабьо попросила добавить к этой сумме еще пять миллионов. Действующий контракт Рабьо с "ПСЖ" заканчивается этим летом, в своих рядах его также хотят видеть "Челси", "Бавария" и "Тоттенхэм".

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