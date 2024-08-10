«Барселона» близка к покупке полузащитника «Челси» Чуквуэмеку
«Барселона» этим летом может купить полузащитника «Челси» Чуквуэмеку, сообщает журналист Тони Хуанмарти.
По данным источника, стороны уже ведут переговоры. Чуквуэмека будет открыт к переходу в «Барселону», так как в «Челси» полузащитник не является основным.
В прошлом сезоне 20-летний хавбек отметился голом в 9 матчах чемпионата Англии. Его трансферная стоимость 15 миллионов евро.
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14
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15
|Мальорка
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|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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|22:30
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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