«Барселона» близка к покупке полузащитника «Челси» Чуквуэмеку

«Барселона» этим летом может купить полузащитника «Челси» Чуквуэмеку, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры. Чуквуэмека будет открыт к переходу в «Барселону», так как в «Челси» полузащитник не является основным.

В прошлом сезоне 20-летний хавбек отметился голом в 9 матчах чемпионата Англии. Его трансферная стоимость 15 миллионов евро.