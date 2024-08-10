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Сегодня, 10:17

«Барселона» близка к покупке полузащитника «Челси» Чуквуэмеку

Виктория Кравченко
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«Барселона» этим летом может купить полузащитника «Челси» Чуквуэмеку, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры. Чуквуэмека будет открыт к переходу в «Барселону», так как в «Челси» полузащитник не является основным.

В прошлом сезоне 20-летний хавбек отметился голом в 9 матчах чемпионата Англии. Его трансферная стоимость 15 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Челси
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