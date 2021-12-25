«Барселона» близка к подписанию защитника «Аякса» Мазрауи
«Барселона» близка к подписанию защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, каталонцы рассчитывают подписать 24-летнего марокканца на правах свободного агента следующим летом, однако попытается форсировать трансфер в случае, если продаст Серджино Деста в январе. Сообщается, что «сине-гранатовые» хотят подписать контракт с Мазрауи до 2026 года.
#Bar?a are in advanced talks to sign Noussair #Mazraoui as a free agent from #Ajax. #Barcelona — if Sergino #Dest leaves in January — will try to anticipate his arrival. Ready a contract until 2026 as I said last December 14. #transfers #FCB https://t.co/1ytkH9EJlJ— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 25, 2021
В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 21 матч за «Аякс», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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