«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Милана» Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к переходу в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб достиг предварительной договоренности о заключении контракта с 25-летним ивуарийцем.

В таком случае футболист перейдет в «Барселону» на правах свободного агента: его соглашение с «Миланом» действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 29 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.