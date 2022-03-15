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Сегодня, 11:36

«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Милана» Кессье

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к переходу в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб достиг предварительной договоренности о заключении контракта с 25-летним ивуарийцем.

В таком случае футболист перейдет в «Барселону» на правах свободного агента: его соглашение с «Миланом» действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 29 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-habria-cerrado-acuerdo-total-13373784
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Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
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20.01 21:00
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16.02 21:00
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