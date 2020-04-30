«Барселона» близка к обмену Семеду на защитника «Ман Сити» Канселу

«Манчестер Сити» и «Барселона» близки к обмену защитниками, сообщает Sport.es.

По информации источника, защитник каталонцев Нелсон Семеду продолжит карьеру в «Ман Сити», а Жоау Канселу, выступающий за английскую команду, станет футболистом «сине-гранатовых». Сообщается, что «горожане» доплатят за Семеду. Источник утверждает, что стороны близки к договоренности и закроют сделку в ближайшие недели.

В сезоне-2019/20 Канселу провел за «Ман Сити» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего португальца в 36 миллионов евро.

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего португальца в 32 миллиона евро.