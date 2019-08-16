«Барселона» уступила «Атлетику» на старте чемпионата Испании. Месси не играл, Суарес получил травму

«Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях проиграла «Атлетику» — 0:1. Единственный мяч на 89-й минуте встречи ударом через себя забил 38-летний Ариц Адурис, вышедший на замену на 88-й минуте.

У каталонцев из-за травмы не играл нападающий Лионель Месси.

Кроме того, на 34-й минуте встречи травму икроножной мышцы получил форвард каталонцев Луис Суарес. Завтра уругвайцу предстоит пройти медобследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления.

Добавим, что свою дебютную встречу за «Барселону» в чемпионате Испании провел нападающий Антуан Гризманн, которого каталонцы купили летом у «Атлетико» за 120 миллионов евро.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Атлетик» — «Барселона» — 1:0 (0:0)

Гол: Адурис, 89.

«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес, Альварес, Берчиче, Де Маркос (Сансет, 66), Дани Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 81), Рауль Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 88).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто (Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн.

Предупреждения: Пике, 60. Нуньес, 65.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

16 августа. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».