«Барселона» уступила «Атлетику» на старте чемпионата Испании. Месси не играл, Суарес получил травму
«Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях проиграла «Атлетику» — 0:1. Единственный мяч на 89-й минуте встречи ударом через себя забил 38-летний Ариц Адурис, вышедший на замену на 88-й минуте.
У каталонцев из-за травмы не играл нападающий Лионель Месси.
Кроме того, на 34-й минуте встречи травму икроножной мышцы получил форвард каталонцев Луис Суарес. Завтра уругвайцу предстоит пройти медобследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления.
Добавим, что свою дебютную встречу за «Барселону» в чемпионате Испании провел нападающий Антуан Гризманн, которого каталонцы купили летом у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
Чемпионат Испании
Лига 1
1-й тур
«Атлетик» — «Барселона» — 1:0 (0:0)
Гол: Адурис, 89.
«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес, Альварес, Берчиче, Де Маркос (Сансет, 66), Дани Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 81), Рауль Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 88).
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто (Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн.
Предупреждения: Пике, 60. Нуньес, 65.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
16 августа. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
TREMENDO HERMANO— Sic Mundus Creatus Est (@Feocongracia_) August 16, 2019
El gol de Aduriz para el Bilbao.
En el minuto 88
Vs el Barcelona
De locales y para romper el cero cero
Y aqui el video si se?or. pic.twitter.com/HFuKwULDdf
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/