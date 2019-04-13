"Барселона" без Месси и Суареса не смогла забить последней команде ла лиги

"Уэска" и "Барселона" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании. Каталонцы играли без двух лидеров гонки бомбардиров ла лиги - Лионеля Месси и Луиса Суареса.

"Барса" лидирует в таблице, на 12 очков опережая "Атлетико". "Уэска" же идет на последней строчке, в 5 очках от спасительного 17-го места.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Уэска" - "Барселона" - 0:0

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Мойсес Гомес, Аньор (Мелеро, 60), Ривера, Авила (Гальяр, 88), Феррейро (Кучо, 72), Гальего, Галан.

"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Мурильо, Ваге, Тодибо, Боатенг, Видаль, Аленья (Артур, 81), Пуиг (Жорди Альба, 67), Дембеле (Коутинью, 67), Малком.

Предупреждения: Тодибо, 42. Ваге, 90. Пулидо, 90+1.

Судья: Куадра Фернандес.

13 апреля. Уэска. Стадион "El Alcoraz".