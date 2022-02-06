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Сегодня, 20:04

«Барселона» — «Атлетико»: судья правильно удалил игрока каталонцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».
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На 67-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» арбитр Хесус Хиль Мансано поначалу совершил ошибку, не удалив Дани Алвеса. Судья не увидел, что защитник каталонцев сыграл грубо — ударил соперника сзади шипами в область икроножной мышцы.

6 февраля. "Барселона" - "Атлетико".
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».

В действия судьи вмешались видеоассистенты, рефери очень быстро посмотрел видеозапись и в итоге вынес верное решение, показав нарушителю красную карточку.

Дани Алвес
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 - : -
6.02 23:00
Реал – Гранада
 - : -
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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