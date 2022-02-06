«Барселона» — «Атлетико»: судья правильно удалил игрока каталонцев
На 67-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» арбитр Хесус Хиль Мансано поначалу совершил ошибку, не удалив Дани Алвеса. Судья не увидел, что защитник каталонцев сыграл грубо — ударил соперника сзади шипами в область икроножной мышцы.
6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».
В действия судьи вмешались видеоассистенты, рефери очень быстро посмотрел видеозапись и в итоге вынес верное решение, показав нарушителю красную карточку.
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|27
|
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|23
|6
|7
|10
|20-23
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16
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|22
|5
|9
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|5
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|
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|Алавес
|23
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|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|0 : 0
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|4 : 2
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
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Карим Бензема
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|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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|
Винисиус Жуниор
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|
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Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
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Оскар Трехо
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Карим Бензема
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Иньиго Мартинес
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|1
|4
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
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|1
|3
|
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|1
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