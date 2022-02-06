«Барселона» — «Атлетико»: судья правильно удалил игрока каталонцев

На 67-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» арбитр Хесус Хиль Мансано поначалу совершил ошибку, не удалив Дани Алвеса. Судья не увидел, что защитник каталонцев сыграл грубо — ударил соперника сзади шипами в область икроножной мышцы.

6 февраля. «Барселона» — «Атлетико».

В действия судьи вмешались видеоассистенты, рефери очень быстро посмотрел видеозапись и в итоге вынес верное решение, показав нарушителю красную карточку.