«Барселона» — «Атлетико»: Ямаль, Рафинья и Альварес выйдут с первых минут

«Барселона» и «Атлетико» объявили стартовые составы перед перенесенным матчем 19-го тура чемпионата Испании. Начало игры — в 23.00 мск.

«Барселона»: Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартен, Бальде, Педри, Гарсия, Ольмо, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Запасные: Фернандес, Маркес, Барджи, Бенраль, Касадо, Кочен, Кристенсен, Рэшфорд, Торрентс, Торрес, Щенсны.

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ленгле, Ганцко, Барриос, Кардосо, Гонсалес, Баэна, Симеоне, Альварес.

Запасные: Альмада, Галан, Галлахер, Гризманн, Коке, Мартин, Муссо, Пубиль, Распадори, Руджери, Сорлот.